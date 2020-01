Smog: che cosa inquina davvero. Fermare le auto serve a poco

Emilia Romagna. Allerta smog fino a giovedì 30 in 22 comuni delle province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna e Ferrara. Invece nelle province della Romagna, ossia Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini è previsto un rinforzo della ventilazione che porterà una diminuzione dei livelli di Pm10.

Fermare le auto serve a poco

Le polveri fini “vivono” in media 7-10 giorni, ma nella massa polverosa vi sono anche particelle che si sono sviluppate molte settimane prima.

Le polveri che vengono rilevate oggi sono quelle accumulate nelle ultime settimane.

Le polveri sono sviluppate anche dai veicoli, ma non solamente.

Le polveri sviluppate dal traffico sono sviluppate da tutti i veicoli, non solamente dalle automobili.

Bloccare le vetture in una giornata festiva a poco traffico ha un effetto benefico, ovviamente, ma quasi irrilevante.



Lo smog fa male

L’inquinamento dell’aria nuoce alla salute di chi lo respira ed è un danno all’ambiente, e quindi va ridotto. Tuttavia quando leggiamo il numero di morti o di malattie che l’inquinamento produce in un territorio prescelto (in Italia, a Torino, a Milano, nella pianura padana e così via) è bene ricordare che sono stime presuntive basate sul principio di correlazione. L’Oms (Organizzazione mondiale della sanità) ha deciso gli standard per calcolare queste stime; a ogni livello di polveri e di altri inquinanti fanno corrispondere una stima di effetti sanitari possibili.

In realtà gli effetti dell’inquinamento a Milano sulla salute sono così ridotti da non essere valutabili in maniera univoca.

Lo smog è in calo da anni

Non è vero che quest’anno l’aria è diventata irrespirabile. Da decenni l’inquinamento delle grandi città cala.

Oggi l’aria è meno inquinata di cinque anni fa, quando l’aria era meno inquinata di 10 anni fa, quando l’aria era meno inquinata di 15 anni fa.

Negli anni ’70 a Milano, Padova, Torino, Brescia e nelle altre città l’inquinamento dell’aria era tre, quattro e più volte maggiore di oggi.

Che cosa fa calare lo smog

I riscaldamenti a carbone sono scomparsi, e quelli a gasolio sono stati sostituiti in gran parte da metano o gpl.

Le fabbriche si sono spostate fuori dalle città, spesso addirittura si sono trasferite in altri Paesi (come mostra il caso della Cina).

L’inquinamento scende perché cambiano le tecnologie, con esse i mezzi per produrre, e con essi la società.