Smog, problema cronico a Torino ma Regione e Comune litigano sugli interventi

I blocchi del traffico sono impopolari e pure abbastanza inefficaci. Lo ripete lo stesso presidente di Legambiente, Stefano Ciafani, che sottolinea: «Le deboli e sporadiche misure anti-smog, come il blocco del traffico adottato nei giorni scorsi a Roma e in diverse città della Penisola, sono solo interventi palliativi che permettono di contenere temporaneamente i danni sanitari, ma non producono effetti duraturi». Servono misure strutturali su tutte le fonti inquinanti, dunque, e interventi a sostegno del trasporto pubblico e della mobilità condivisa e multi-modale.

Quali al momento le misure in campo? Palazzo di Città si tiene ben stretto il Protocollo di bacino padano con i diversi livelli di allarme, arancione fino a giovedì 30 gennaio, con blocco dalle 8 alle 19 di automobili e automezzi Diesel Euro4. L’ultima iniziativa riguarda l’accordo con Bluetorino per realizzare 780 colonnine di ricarica per le biciclette a pedalata assistita. L’amministrazione di Chiara Appendino porta avanti il piano di rafforzamento della rete di piste ciclabili, ha da poche settimane chiuso gli accordi per il servizio monopattini in città, ha incrementato il verde pubblico, procede sulla progettazione della nuova tratta per la Metro 1 e della seconda linea metropolitana, oltre a ribadire la necessità di una Ztl chiusa e a pagamento, nonostante lo slittamento del progetto rispetto alla scadenza fissata al primo gennaio 2020.

La Regione, dal canto suo, ha varato un piano ambizioso da 180 milioni per tagliare le emissioni. Il trasporto pubblico fa la parte del leone, con 91 milioni destinati a finanziare il rinnovo del parco mezzi, ma c’è spazio anche per il nuovo bando di incentivi per i privati che vogliano sostituire auto o commerciali “datati” con motorizzazioni green, dall’elettrico al metano e l’ibrido (7,5 milioni), per le risorse (7 milioni) per garantire l’esenzione per tre anni dal pagamento del bollo auto per chi rottama un veicolo da Euro0 a Euro2.

Le misure partiranno concretamente nei mesi prossimi, all’indomani del varo del primo bilancio da parte della nuova amministrazione cittadina. Al momento, sottolinea l’assessore all’Ambiente Matteo Marnati, è aperto soltanto il bando che mette a disposizione delle imprese agricole circa 38 milioni per favorire l’acquisto di macchinari utili a concimare i terreni evitando il contatto diretto tra fertilizzanti e atmosfera.

Entro fine anno l’ente lancerà un bando per la rottamazione delle vecchie stufe a biomassa mentre è di qualche settimana fa l’accordo con Carabinieri e Guardia forestale per i controlli sui rivenditori di pellet, per evitare la distribuzione di materiale di scarsa qualità e inquinante.