Sms, email e chat: così entrano in causa come prove legali

Un anziano vicino di casa, vedovo, ha preso l’abitudine di inviarmi molti sms soprattutto nelle ore serali. È un comportamento ambiguo che, come gli ho detto più volte, mi infastidisce. Lui, però, continua a scrivermi. Oltre a troncare l’amicizia, vorrei bloccare i messaggi provenienti dalla sua utenza ma temo che ciò possa avere ripercussioni negative sulle azioni penali che ho intenzione di avviare. È così?

La tecnologia, se da una parte agevola il lavoro, lo studio e le relazioni, dall’altra rende le nostre vite sempre più esposte ad intrusioni gradite e non. Pensiamo alle notifiche social, agli sms, agli mms, alle email che riceviamo in tempo reale se collegate allo smartphone, alle conversazioni Whatsapp, alle chat di gruppo, ai files audio, ai vocali, alle foto, ai documenti, alle informazioni sull’attuale posizione geografica. Binari sui quali “viaggiano” segreti, confessioni, tradimenti e persino crimini. È inevitabile, allora, che il materiale custodito da pc e cellulari finisca spesso nei Tribunali come prova legale di fatti o di reati. Nel caso esposto, l’insistenza dei messaggi può far scattare la contravvenzione di molestia o disturbo per «petulanza» telefonica. Va tenuto presente, inoltre, che qualora gli sms diventino assillanti o assumano toni minacciosi tanto da procurarle un continuo stato di ansia, non si parlerà più di molestie ma di stalking aggravato dall’uso degli strumenti informatici tra cui rientra Whatsapp (Cassazione 19883/21). Questo, per rispondere al quesito, a prescindere dalla decisione di bloccare il numero indesiderato in entrata. Del resto, afferma Cassazione 37974/21, ciò che rileva penalmente anche per le semplici molestie è l’invasività del mezzo e non la possibilità di disattivare il segnale acustico di ricezione del messaggio o escludere il contatto fastidioso. Ma il contenuto dei nostri dispositivi potrà assumere valore probatorio in una miriade di altre situazioni. Ad esempio, per dimostrare l’infedeltà del coniuge e chiedere la separazione con addebito, vincere una causa per mobbing, riavere i soldi prestati o far condannare chi ci diffama sui social. Attenzione, però, perché per potersi avvalere di tali prove bisogna acquisirle legittimamente e depositarle osservando degli accorgimenti particolari. Vediamo quali.

Regole per l’uso delle prove informatiche

Nelle cause civili, screenshot, immagini, conversazioni avvenute in chat o via email, possono entrare come «rappresentazioni meccaniche» di fatti e cose se colui contro cui siano state prodotte non ne disconosca la conformità. Stesso discorso per le copie cartacee o digitali dei documenti informatici perché siano stati procurati senza ricorrere alla forza, per esempio strappando il cellulare dalle mani del proprietario e senza violare la privacy sbirciando la corrispondenza. Occorre, poi, che il tutto sia depositato fedelmente senza alterare il contenuto. Saranno valide, allora, le stampe delle schermate e le foto salvate su Usb. Ancora, smartphone o pc potranno essere consegnati al giudice o affidati a tecnici che si occupino della trascrizione ed escludano sofisticazioni dei files. In alternativa, si potrà ricorrere alla testimonianza diretta di chi abbia letto o visto il materiale scottante. Nei processi penali, invece, Cassazione 17552/21 ha ammesso come documenti le fotografie dei messaggi inviati dall’imputato e con pronuncia 41020/21 ha riconosciuto valore di prova ad una registrazione effettuata con lo smartphone, ben diversa dall’intercettazione che esige l’autorizzazione. In ambito penale, pur non essendo previsto il disconoscimento di immagini e filmati come nel civile, ci si potrà difendere dalle accuse adducendo fotomontaggi o tagli ad arte di sequenze video così da sollecitare il giudice ad indagare sulla loro autenticità con testimonianze o consulenze che dissipino i dubbi grazie a dei software di estrazione.

DOMANDE E RISPOSTE

Offese pubblicate sui social: rischio diffamazione aggravata

Non ho mai avuto buoni rapporti con mia nuora ma, ultimamente, ha esagerato pubblicando su Facebook un post, visibile a tutti, con cui mi definiva madre possessiva e suocera perfida. Ci sono gli estremi per una condanna per diffamazione?

Certamente. Anzi, l’amaro sfogo potrebbe costarle una condanna per diffamazione aggravata dall’uso del mezzo stampa considerato che ciò che viene diffuso mediante le piattaforme social è potenzialmente in grado di raggiungere una serie indeterminata di persone ed amplifica le conseguenze denigratorie. È accaduto ad una madre ritenuta responsabile di diffamazione in forma aggravata per aver scritto un post con cui accusava apertamente il padre dei suoi figli di non provvedere al loro mantenimento (Tribunale di Torino, 299/20). Stessa sorte per una donna che sul social aveva qualificato l’ex come un «miserabile» bisognoso di cure psichiatriche (Corte d’appello di Cagliari, 257/20). Un rischio che corre, come puntualizza Cassazione 33219/21, anche chi imposti come status di Whatsapp una frase offensiva dell’altrui reputazione in modalità visibile all’intera rubrica in memoria o chi, riferendosi ad un giornalista lo definisca uno «pseudo giornalaio» (Tribunale di Campobasso, 43/20). Tutte vicende nelle quali i giudici penali hanno riconosciuto a post e commenti pieno valore di prova legale.