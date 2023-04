Snai San Siro: debutta l’archivio storico digitale dell’Ippodromo

I punti chiave Ippodromo rinnovato

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Un racconto di 135 anni di storia degli Ippodromi e dell'ippica milanese attraverso una raccolta di documenti, fotografie, disegni e immagini. Il 1° aprile 2023 all'Ippodromo Snai San Siro debutto ufficiale con apertura al pubblico per l’archivio storico digitale, un’opera di organizzazione, catalogazione e selezione di oltre 500 materiali tra documenti, fotografie, disegni e immagini che raccontano, attraverso sei sezioni tematiche, la storia degli Ippodromi Snai e dell'ippica milanese. Incantevoli le immagini delle tribune gremite che raccontano, nei colori seppiati, il glorioso passato del sito milanese



Il progetto, denominato “Archivio Storico Ippodromi Snai” e voluto da Snaitech - proprietaria del comprensorio ippico milanese e recentemente entrata a far parte di Museimpresa, associazione che riunisce oltre 100 musei e archivi curati direttamente da grandi e piccole imprese italiane.«Il progetto dell'archivio celebra il fascino dell'ippica e del suo forte legame con la città di Milano» - ha dichiarato Fabio Schiavolin, Amministratore Delegato di Snaitech.

Loading...

Un archivio fotografico per l'Ippodromo milanese Photogallery10 foto Visualizza

Ippodromo rinnovato

Intanto l'ippodromo si presenta rinnovato per attirare spettatori e famiglie in un parco botanico con 72 specie differenti registrate e catalogate. Tre palazzine storiche e scuderie che ospitano 400 cavalli di razza sono circondate da un polmone verde che si estende per 150 ettari nel cuore di Milano. L'operazione da circa 20 milioni di euro lanciata da Snaitech, società del gruppo Playtech e proprietaria della struttura, per rendere moderno l'affascinante complesso storico.



Nel progetto è prevista anche la completa riqualificazione delle scuderie. Nel piano la previsione di adeguare la capacità ricettiva e le attuali strutture alla nuova realtà attraverso la realizzazione di circa cento spazi, moderni e funzionali per garantire il benessere degli animali e la riduzione dell'impatto ambientale.