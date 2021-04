Snaidero cede tre marchi «tedeschi» e si concentra sullo sviluppo dei brand storici

Lo sviluppo dei marchi storici

La vendita rappresenta, inoltre, un segnale di discontinuità rispetto alla gestione passata e consente di sostenere la crescita delle altre aziende e marchi storici del gruppo friulano, come Arthur Bonnet e Comera in Francia ed Eurocucina nel Regno Unito, oltre ovviamente al brand Snaidero.

Gli obiettivi

L’obiettivo del gruppo è incrementare la distribuzione, posizionandosi sempre più su una fascia medio-alta di mercato, sia nel canale retail. sia in quello contract. «Le cucine Snaidero sono simbolo dell’industria italiana nel mondo, un’eccellenza del made in Italy che affonda le sue radici nell’artigianalità e nella passione italiana per il design e la qualità – dice Massimo Manelli, amministratore delegato di Snaidero –. L’operazione che abbiamo concluso con il gruppo Bravat consentirà di concentrarci sullo sviluppo del brand Snaidero a livello globale e dei marchi Arthur Bonnet e Comera sul mercato francese, per offrire un prodotto cucina sempre più in grado di interpretarne i bisogni e le esigenze dei nostri clienti, incrementando al tempo stesso il nostro livello di servizio al mercato. Possiamo affermare che questa operazione segni uno spartiacque definitivo rispetto al passato e proietti il gruppo verso il futuro con forza».