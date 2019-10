Snaitech: premio da 2.800 a 750 addetti del settore gioco

L'intesa, in vigore dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019, introduce una maggiorazione del 40% dal 1° aprile 2019 per il lavoro festivo e contempla l'istituzione in via sperimentale della Banca delle Ore. Il premio di risultato, fino a 2.800 euro correlato al conseguimento del Risultato Incrementale erogato nel mese di luglio 2020 ed alla presenza effettiva sul posto di lavoro, potrà essere convertito tutto o in parte in servizi di welfare.

