Snam accelera sulla sostenibilità e lancia il primo confronto sui fattori Esg con il mercato

Un’azione ad ampio raggio sulla sostenibilità, pienamente integrata nella strategia aziendale, con l’obiettivo di rispondere alla sfida climatica mostrando impegno sociale. È questa la direzione intrapresa da Snam che, da tempoi, ha impresso un’importante accelerazione su questo fronte facendo della sostenibilità un pilastro dei piani presenti e futuri del gruppo. Così,nei giorni scorsi, l’ad Marco Alverà ha voluto riunire, attorno a un tavolo virtuale, gli investitori e la comunità finanziaria per un incontro, il primo del genere, interamente dedicato ai temi dell’ambiente, del sociale e della governance (Egs).

Il primo incontro ad hoc dedicato ai fattori Esg

All’iniziativa, aperta dalla presidente del Comitato Esg di Snam, Laura Cavatorta, hanno partecipato una cinquantina di soggetti tra analisti e investitori, oltre a cinque manager del gruppo (Alessandra Pasini, Patrizia Rutigliano, Massimo Derchi, Sofia Maroudia e Claudio Farina). E l’appuntamento ha offerto al gruppo l’occasione di ribadire il ruolo centrale della sostenibilità nelle scelte societarie.

Alverà: la sostenibilità pienamente integrata nelle strategie

«I fattori Esg sono perfettamente integrati nelle strategie di Snam - ha sottolineato l’ad di Snam Alverà -. In ambito ambientale, il nostro piano strategico punta alle zero emissioni nette, sia all'interno dell'azienda con il target di neutralità carbonica diretta e indiretta (scope 1 e 2) al 2040 sia all’esterno attraverso il contributo della nostra infrastruttura e dei nuovi business della transizione energetica (dalla mobilità sostenibile ai gas verdi, all’idrogeno). Nel sociale puntiamo allo sviluppo delle comunità nelle quali operiamo attraverso Fondazione Snam e a un ambiente di lavoro inclusivo che crei opportunità per le nostre persone. Infine, per quanto riguarda la governance, gli Esg sono parte integrante di tutti i nostri processi al fine di allineare gli interessi dell'azienda con quelli di tutti gli stakeholder per raggiungere una crescita sostenibile nel lungo periodo».

Gli obiettivi a breve termine

Crescita, però, che Snam è intenzionata a raggiungere anche per step intermedi. Non a caso, in occasione della presentazione del piano strategico 2022-2024, lo scorso novembre, il gruppo si è dato degli obiettivi a breve termine (2023), sintetizzati in una Esg scorecard con 22 parametri quantitativi misurabili su13 aree rilevanti. Un meccanismo che consente all’azienda di fornire agli stakeholder una visione d’insieme della propria crescente sensibilità in ambito Esg e che permette al mercato di monitorarne i risultati.

Le pagelle degli analisti

E il mercato ha risposto positivamente a questa ulteriore svolta sostenibile: un tassello importante, quello del gradimento, se si considera che, sulla base dei parametri Nasdaq gli investitori Esg di Snam sono il 34% di quelli istituzionali. Così sono arrivate diverse “pagelle” favorevoli: da Kepler che ha confermato il giudizio “buy”, sottolineando che la società «può essere vista come un’azienda che risponde al cambiamento climatico e alle questioni sociali creando valore per gli azionisti», a Standard Ethics, che ha assegnato al gruppo un rating EE-, evidenziando «che la governance della sostenibilità e la rendicontazione Esg appaiono ben strutturate e in linea con le buone pratiche del settore».