Snam avvia raccolta fondi. Alverà si taglia lo stipendio per sostenere la lotta al Covid-19 La società ha deciso di lanciare una nuova iniziativa per sostenere la lotta al virus. I dirigenti, incluso il top management, potranno ridurre la propria remunerazione per sostenere l’impegno dell’azienda di Celestina Dominelli

Il videowall del centro di dispacciamento Snam di San Donato Milanese

Il “la” lo darà l’amministratore delegato di Snam, Marco Alverà, che ha deciso di ridursi del 25% la retribuzione lorda per il periodo maggio-dicembre 2020. E il risultato consentirà all’azienda di attivare iniziative di beneficenza. Ma la scelta dell’ad s’inserisce in una nuova mossa della società, dopo quelle già avviate nelle scorse settimane, per sostenere la lotta al coronavirus . Snam, insieme alla sua Fondazione, ha infatti deciso di avviare una raccolta fondi su base volontaria tra i dipendenti per iniziative di solidarietà nei confronti di enti del terzo settore o altri soggetti impegnati a sostenere le fasce più deboli della popolazione, duramente colpite dal Covid-19.

Il taglio della remunerazione

L’iniziativa, denominata «Diamo forma al futuro», come uno dei quattro valori di Snam, prevede poi, come detto, che i dirigenti di Snam, a partire dall’ad e dal top management, possano ridurre la propria remunerazione, nel periodo maggio-dicembre 2020, per contribuire all’impegno della società su questo fronte. I dirigenti potranno inoltre donare giorni di ferie ai colleghi nonché il corrispettivo economico di giorni di ferie ad associazioni del terzo settore.

Le ore donate per sostenere la lotta al Covid-19

Sempre su base volontaria, poi, tutti i dipendenti di Snam potranno poi contribuire all’iniziativa con una donazione oppure attraverso il corrispettivo di una o più ore del proprio lavoro attraverso il proprio cedolino paga. I fondi raccolti tramite la campagna “Diamo forma al futuro” saranno raddoppiati dall’azienda e destinati ad associazioni suggerite dai dipendenti.

Le iniziative avviate dalla società

La raccolta fondi si aggiunge alle azioni avviate da Snam e Fondazione Snam a supporto del sistema sanitario e del settore non-profit nell'emergenza Covid-19. La società ha destinato, come noto, 20 milioni di euro all'acquisto di materiale per le strutture sanitarie (ventilatori polmonari e mascherine), al supporto fino a oggi di oltre 40 enti impegnati a difesa delle categorie più fragili (persone malate, anziani, minori, persone senza fissa dimora, donne vittime di violenza) e a iniziative per la ripartenza.

