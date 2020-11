Snam, perché i conti reggono l’effetto della pandemia: ricavi e investimenti in crescita Il fatturato cresce grazie alla spinta del core business e delle nuove attività green che fanno segnare un incremento dei ricavi dell’85,5%. L’ad Alverà: «Siamo sempre più forti nella transizione energetica» di Celestina Dominelli

Marco Alverà: «Investiamo nell’idrogeno e usiamo il Recovery Fund per progetti ad alto impatto»

Il fatturato cresce grazie alla spinta del core business e delle nuove attività green che fanno segnare un incremento dei ricavi dell’85,5%. L’ad Alverà: «Siamo sempre più forti nella transizione energetica»

L’efficientamento della macchina, che si conferma solida, insieme all’ulteriore spinta nei nuovi business collegati alla transizione energetica (in primis, l’idrogeno) consentono a Snam di presentarsi al test dei nove mesi con risultati sostanzialmente in linea con quelli dello scorso anno sul fronte margini (ebitda a 1,67 miliardi, +0,5% ed ebit a 1,1 miliardi, -1,8%) e utile (con il risultalto netto a quota 873 milioni, + 0,7 per cento) ma comunque superiori al consensus del mercato, mentre i ricavi...