Snam in corsa per il gasdotto Rover negli Usa Il gruppo guidato da Marco Alverà in gara per acquisire una quota del 33% dell’infrastruttura che convoglia il gas dai bacini della Pensylvania e del Michigan verso i mercati chiave degli Stati Uniti di Celestina Dominelli

Snam punta sugli Usa. Il gruppo guidato da Marco Alverà è in corsa per il gasdotto statunitense Rover che collega i bacini di shale gas (gas di scisto) di Marcellus e Utica negli Appalachi ai mercati chiave degli States. Secondo quanto riportato dall’agenzia Reuters, l’azienda italiana avrebbe intenzione di rilevare il 33% dell’infrastruttura da Energy Transfer Lp, colosso americano con sede in Texas fondato nel 1995 e attivo nel trasporto gas.

La prima scomessa oltreoceano

È la prima scommessa oltreoceano della spa dei gasdotti che, come noto, ha chiuso nei mesi scorsi l’acquisizione del 66% dell’operatore greco Desfa in tandem con gli storici alleati belgi di Fluxys e la spagnola Enagas: un’operazione finalizzata a rafforzare la presenza di Snam nel corridoio meridionale del gas destinato a giocare un ruolo di primo piano nell’approvvigionamento energetico del Vecchio Continente.

L’espansione all’estero nel piano strategico

La società, che sarebbe assistita nel deal da Jp Morgan, non ha commentato le indiscrezioni sul presunto interesse verso il mercato Usa. Il tentativo si inserirebbe nell’ambito della direzione tratteggiata dall’ultimo piano strategico di Snam che prevede l’espansione all’estero dell’azienda italiana nell’ottica della transizione energetica purché le opportunità di investimento rispondano a un profilo di rischio contenuto.

Un’infrastruttura chiave per il mercato Usa

Il gasdotto Rover, lungo 1,1 chilometri, può trasportare fino a 30 miliardi circa di metri cubi l’anno di gas e convoglia le produzioni dell’Ohio, della Virginia dell’ovest e della Pensylvania verso le altre aree del Midwest e il Michigan da dove può essere trasferito anche in Canada. L’infrastruttura vale nel complesso 6 miliardi di dollari: le quote restanti di Rover fanno capo a Energy & Minerals Group (35%) e al fondo Blackstone (32%).