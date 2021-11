Snam: entro il 2030 la prima rete a idrogeno in Italia. Possibile Ipo De Nora (elettrolizzatori) nel 2022

Obiettivo emissioni nette a zero entro 2040

«Prevediamo nel medio termine - ha detto il Ceo Marco ALverà - la realizzazione della prima rotta di trasporto di idrogeno da Nord Africa e Sud Italia ai punti di maggiore domanda, dando in prospettiva all'Italia un ruolo di hub per le energie rinnovabili prodotte in Nord Africa e Medio Oriente. - ha fatto notare Alverà - Punteremo sempre più sullo stoccaggio e aumenteremo i nostri investimenti nei gas verdi. Ridurremo le emissioni legate alle nostre attività raggiungendo l'obiettivo aziendale del net zero al 2040 ed estenderemo l'impegno di riduzione anche a società partecipate e fornitori con un nuovo target al 2030 sulle emissioni Scope 3. In questo percorso continueremo a garantire ritorni interessanti ai nostri azionisti e a dare centralità ai temi ESG nelle nostre scelte strategiche, in linea con il nostro purpose e a beneficio di tutti gli stakeholder”.

Possibile quotazione di De Nora nel 2022

De Nora, attiva negli elettrolizzatori - i dispositivi che separano l’idrogeno dall’ossigeno nell’acqua consentendo la produzione di idrogeno verde - di cui Snam possiede il 35,6% circa del capitale, potrebbe essere quotata autonomamente in Borsa nel corso del 2022. Lo annuncia il Gruppo che sottolinea che l’Azienda prevede di chiudere il 2021 con “oltre 600 milioni di euro di ricavi, in crescita del 20% circa rispetto al 2020 e sta sviluppando una promettente pipeline di iniziative idrogeno”. La collaborazione con De Nora permette a Snam di “accrescere ulteriormente la propria capacità di sviluppare nuovi progetti a livello internazionale”. Snam, inoltre, supporterà De Nora nella realizzazione di una ’gigafactory’ italiana di elettrolizzatori per la produzione di idrogeno verde, per la quale è stata presentata richiesta nell’ambito del programma Ipcei. (ANSA