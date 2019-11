Snam, investimenti per 6,5 miliardi al 2023 e utile azione in crescita del 5,5% annuo Il nuovo piano strategico nel segno della transizione energetica di Celestina Dominelli

Snam accelera sulla transizione energetica, consapevole del ruolo cruciale del gas nel percorso di decarbonizzazione, con la rotta comunque ben puntata sul core business e sulla necessità di garantire una rete del trasporto efficiente e moderna che sia in grado di affrontare le sfide future.

Così il nuovo piano strategico 2019-2023, presentato dall’ad Marco Alverà alla comunità finanziaria, rafforza innanzitutto lo sforzo portando l'asticella a 6,5 miliardi, il 14% in più rispetto alla strategia precedente per via dell'impegno incrementato sia sul territorio (prevista la sostituzione di mille chilometri di rete nell'arco di piano con investimenti aggiuntivi per 400 milioni) sia sui nuovi business green. Con 1,4 miliardi che andranno a sostegno del progetto SnamTec (Tomorrow’s Energy Company), il perno delle iniziative su sostenibilità e innovazione: il 65% in più del piano 2019-2022.

«Con il nuovo piano al 2023 - è il commento del numero uno Alverà - rafforziamo il ruolo di di Snam nella transizione energetica e proseguiamo il percorso di crescita e di remunerazione degli azionisti, facendo leva sui risultati raggiunti in questi anni, sulla maggiore efficienza operativa e sulla riduzione degli oneri finanziari, sulla totale integrazione dei fattori ambientali, sociali e di governance nella gestione dell’azienda e su uno scenario di mercato nel quale le nostre infrastrutture hanno un ruolo sempre più centrale per la decarbonizzazione».

Dove vanno gli investimenti

Nel dettaglio, la rete di trasporto assorbirà 5,3 miliardi di investimenti, 800 milioni riguarderanno invece lo stoccaggio e la rigassificazione, mentre i restanti 400 milioni andranno ai nuovi business legati alla transizione energetica. Lo sviluppo degli asset sarà concentrato soprattutto sul Tap (il gasdotto che promette di portare il gas azero in Europa), la cui deadline è confermata entro la fine del 2020, sul completamento dei collegamenti nel nord ovest, sulla dorsale sarda e sulla conversione, annunciata dai vertici nei mesi scorsi, di sei centrali di compressione e stoccaggio in impianti ibridi gas-elettrico.

Focus sulla sostenibilità ambientale

Un capitolo consistente è poi rappresentato dalla nuova iniezione di risorse su SnamTec che si snoda su tre binari: sostenibilità ambientale del core business con il gruppo pronto a mettere sul piatto 700 milioni di investimenti per migliorare ancora l'obiettivo di riduzione delle emissioni di metano (dal precedente target del 25% a un taglio del 40% al 2025) e abbattere del 40% quelle di anidride carbonica equivalente dirette e indirette al 2030 con base 2016 (in pista c'è anche il supporto al progetto di riforestazione urbana del Comune di Milano); innovazione tecnologica e digitalizzazione della rete con uno sforzo da 350 milioni per implementare la manutenzione della rete con nuove tecnologie, a partire da droni e satelliti per monitorare le infrastrutture; e, infine, 400 milioni per la transizione energetica che vuol dire risorse per la costruzione di nuove infrastrutture di biometano (250 milioni per impianti con capacità installata superiore ai 40 megawatt), supporto ulteriore alla mobilità sostenibile (il piano conferma investimenti previsti di 50 milioni per 150 stazioni di rifornimento di metano e biometano per auto e bus), e ancora efficienza energetica e Lng (gas naturale liquefatto) di piccola taglia con nuovi mini impianti di liquefazione.