Snam, margini e utile in crescita nel 2019. Il dividendo sale del 5% La società ha approvato i risultati dello scorso anno in aumento grazie a efficienza operativa, riduzione oneri e maggiori proventi da partecipazioni di Celestina Dominelli

3' di lettura

Grazie al combinato disposto di efficienza operativa e riduzione degli oneri finanziari, e sfruttando altresì anche la spinta che arriva dalle partecipazioni, Snam manda in archivio i risultati 2019, nel pieno dell’ emergenza coronavirus che vede, con uno stanziamento di 20 milioni di euro, il gruppo guidato da Marco Alverà in prima linea nel supporto alla lotta contro l’epidemia da Covid-19 (500 ventilatori polmonari e 650mila mascherine appena acquistati per i territori più colpiti) .

Margini e utile in crescita

Il bilancio dello scorso anno si chiude così con un utile netto adjusted - depurato cioè delle partite straordinarie - a 1,09 miliardi (+8,2%), un ebitda a 2,17 miliardi (+3,5%), sostenuto anche dal controllo dei costi operativi (in calo di oltre 50 milioni sul dato 2016), un ebit a quota 1,41 miliardi (+0,9%).

I ricavi totali toccano i 2,6 miliardi (+3%) per effetto soprattutto della crescita del business regolato (+62 milioni di euro, +2,6%).

Il divendo 2019 sale del 5 per cento

Un progresso evidente, dunque, su tutti i principali indicatori che consente a Snam di alzare anche l’asticella della cedola che andrà al vaglio della prossima assemblea dei soci e che è pari a 0,23 euro per azione (+5% rispetto al 2018) in linea con la politica di dividendi annunciata nell’ultimo piano strategico. Gli investimenti tecnici ammontano a 963 milioni (erano 882 milioni l’anno prima) con una quota significativa (172 milioni) dedicata al progetto SnamTec, la “gamba” della società dedicata all’innovazione e alla transizione energetica.

Free cash flow da 482 milioni

Quanto all’indebitamento, a fine 2019 il contatore si ferma a 11,9 miliardi (a fronte degli 11,5 miliardi registrati al 31 dicembre 2018), con uno scarto, al netto del pagamento delle cedole e del riacquisto di azioni proprie (buyback), riconducibile prevalentemente alla variazione dell’area di consolidamento e ai debiti finanziari rilevati applicando l’Ifrs 16 (la nuova disciplina contabile sulle attività di leasing). Il flusso di cassa operativo (1,48 miliardi) ha permesso a Snam di finanziare interamente sia il fabbisogno dettato dagli investimenti (1 miliardo) e di generare un free cash flow di 482 milioni.