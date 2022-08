Snam: nei prossimi giorni stoccaggi di gas all’80%

Ascolta la versione audio dell'articolo

«L’obiettivo è arrivare a riempire gli stoccaggi al 90% per inizio inverno. Nei prossimi giorni arriveremo all’80%, un livello superiore alla media europea». Lo ha detto Gaetano Mazzitelli, Executive Vice President Commercial, Asset Planning & Regulatory Affairs SNAM al convegno “Approvvigionamento e indipendenza energetica” svoltosi durante la 43esima edizione del Meeting di Rimini.

Aumentare l’offerta di gas

«Un tetto al prezzo del gas – ha detto Gaetano Mazzitelli, Executive Vice President Commercial, Asset Planning & Regulatory Affairs SNAM – è un percorso percorribile nel breve termine, a patto che sia su scala europea. Anche un piano di razionamento è utile per responsabilizzare imprese e cittadini. Ma è fondamentale aumentare l’offerta di gas, con nuovi investimenti».

Utilizzare il gas dell’Adriatico

«Andiamo verso un periodo difficile, se non drammatico», ha detto Stefano Saglia, componente dell’Autorità di regolazione energia, reti e ambiente. «Il nuovo governo – aggiunge – dovrà subito rivedere il Piano Nazionale Energia e Clima. In molti settori alcune non riapriranno a settembre per gli elevati costi dell’energia. Con grossi costi sociali e per la riduzione del Pil. Bisogna accelerare l’utilizzo di gas aggiuntivo nell’Adriatico per i settori energivori. Non rallentiamo l’attruazione di questo provvedimento».

Autorizzazioni più rapide

«A fine 2022 i pareri favorevoli per le valutazioni di impatto ambientale su progetti in merito alle rinnovabili si avvicineranno alle due cifre di gigawatt autorizzati. Un grande lavoro, ma questo non è la stessa cosa dell’autorizzazione compiuta. Dobbiamo ancora lavorare sulla concentrazione dei processi autorizzativi ed efficientare tutto il percorso amministrativo», ha spiegato Massimiliano Atelli, Presidente della Commissione Tecnica e PNRR-PNIEC del Ministero della Transizione ecologica.