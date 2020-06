Snam rileva il 70% Mieci ed Evolve per 50 milioni Le attività relative all'operazione delle due società hanno generato nel 2019 ricavi complessivi per 60,5 milioni e un Ebitda di 11,8 milioni

Snam cresce nell'efficienza energetica rilevando per cassa il 70% di Mieci ed Evolve per un valore complessivo di circa 50 milioni di euro. L'intesa firmata con Gemma e Fen Energia permette a Snam - riferisce una nota - “di conseguire uno sviluppo strutturale del proprio portafoglio di attività e un conseguente miglioramento sostanziale del proprio posizionamento competitivo in questo business acquisendo, attraverso la partnership con Gemma e Fen Energia, tra i principali operatori nazionali nei servizi energetici e tecnologici per enti pubblici e clienti privati, nuove competenze nell'efficientamento energetico dei settori pubblico e residenziale”.

Le attività afferenti al perimetro, relativo all'operazione, delle due società hanno generato nel 2019 ricavi complessivi per 60,5 milioni e un margine operativo lordo (Ebitda) di 11,8 milioni di euro. Il perfezionamento dell'operazione, previo ottenimento della clearance antitrust, è previsto entro ottobre.