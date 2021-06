Snam, asse con i Vigili del fuoco per sicurezza della rete gas e idrogeno

2' di lettura

Il primo accordo nel maggio di due anni fa. Poi, lo scorso gennaio, una nuova intesa che ha confermato l’alleanza precedente puntellando i temi della sicurezza della rete, della formazione tecnica e delle innovazioni tecnologiche. E ora la collaborazione tra Snam e i Vigili del Fuoco si rafforza ulteriormente grazie a una esercitazione di pronto intervento congiunta organizzata nell’impianto Snam di Afragola, in Campania, e a un seminario sulla prevenzione degli incendi, di scena nei giorni scorsi, all’Istituto Superiore Anticendi di Roma.

La collaborazione quotidiana tra Snam e Vigili del Fuoco

Sono questi gli ultimi tasselli di un rapporto consolidato tra le due realtà dal momento che la società guidata da Marco Alverà e il corpo capeggiato da Fabio Dattilo già collaborano quotidianamente nella sicurezza degli oltre 33mila chilometri e dei circa 20 impianti della rete di Snam, con uno scambio di informazioni in tempo reale tra il centro di dispacciamento di San Donato Milanese – il “cervellone” della società dei gasdotti – e la sala operativa centrale dei Vigili del Fuoco.

Loading...

L’asse sull’idrogeno

Ma la cooperazione riguarda anche i temi della transizione energetica: Snam è stata la prima società europea a sperimentare l'immissione di idrogeno nella propria rete in miscela con il gas naturale a Contursi Terme, in provincia di Salerno. In questa sperimentazione è stato fondamentale il dialogo con i Vigili del Fuoco, così come lo è in generale sul tema legato al trasporto dell'idrogeno.

Alverà: la sicurezza è uno dei nostri valori guida

«Promuovere la sicurezza dei cittadini, delle nostre persone e delle nostre infrastrutture è uno dei nostri valori guida - ha spiegato l’ad di Snam Alverà - . La collaborazione con i Vigili del Fuoco – ha spiegato l'ad Snam Alverà – ci aiuta a perseguirlo ogni giorno, guardando a un futuro prossimo nel quale la nostra rete sarà sempre più pronta al trasporto dell'idrogeno».



.