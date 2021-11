Snam tonica in Borsa dopo trimestrale in linea con le attese

1' di lettura

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Fa meglio del listino Snam Rete Gas dopo la trimestrale in linea con le attese. Gli analisti del Credit Suisse hanno confermato il rating «neutral» sulle azioni, mantenendo la cautela a causa della regolamentazione del settore utility in Italia. Gli analisti di Equita mantengono il rating «hold», sottolineando la crescita delle attività regolate e la leggera contrazione dei nuovi business. «I risultati del trimestre sono in linea con le stime - scrive Equita - con ricavi cresciuti del 5,6% principalmente grazie ai nuovi business e un Ebitda sostanzialmente stabile a causa di una contrazione di 2 mln sui 9 mesi dei nuovi business».

Inoltre, aggiungono, il positivo contributo delle attività di efficienza energetica è stato bilanciato da minore contributo del biomentano e da Snam Global solutions. «Sull`intero anno riteniamo che le nostre stime di Ebitda possano essere confermate - dice ancora Equita - ma con un contributo inferiore da parte di nuovi business per lo slittamento nell`avvio degli impianti di biogas, che sarà recuperato nel corso del 2022». Credit Suisse, invece, si concentra sul q uadro regolatorio, sottolineando che, visti i recenti aumenti in bolletta, non si può escludere un intervento di tagli che peserebbe sui risultati degli operatori.