Snam, in uscita il presidente Dal Fabbro Resterà in carica fino all’assemblea per favorire la successione

Luca Dal Fabbro (Imagoeconomica)

1' di lettura

Luca Dal Fabbro lascia la presidenza di Snam Rete Gas: lo ha comunicato oggi in cda, secondo quanto risulta a Il Sole 24 Ore. La decisione, presa in pieno accordo con la società, è dettata dalla volontà di perseguire nuovi progetti imprenditoriali.

Dal Fabbro, che era stato nominato nella primavera scorsa, resterà comunque presidente fino all’assemblea convocata per il prossimo 18 giugno. Entro quella data è prevista l’individuazione del successore, che sarà curata da Cdp: il nuovo presidente verrà con ogni probabilità cooptato in consiglio dall’assemblea, e poi nominato dal cda.

Dal Fabbro, 54 anni, in passato è stato amministratore delegato di Enel Energia ed E.on Italia ed ha quotato con successo la società EPS a Parigi attiva nello stoccaggio di energia. Ingegnere con master in politica internazionale, è uno dei massimi esperti italiani ed europei di economia circolare (vice presidente del Circular Economy Network italiano e co-fondatore dell'OCCE a Bruxelles) e reti energetiche. E' stato per 5 anni consigliere nel cda di Terna Spa per poi divenire presidente di Snam.