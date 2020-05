Snam, gli utili nel primo trimestre sfiorano i 300 milioni (+5,3%) I ricavi sono stati pari a 691 milioni di euro (+8,1% rispetto al primo trimestre 2019)

(IMAGOECONOMICA)

2' di lettura

Snam chiude il primo trimestre del 2020 con un utile netto a 298 milioni di euro, in aumento di 15 milioni di euro, pari al 5,3%, rispetto al primo trimestre 2019. Lo rende noto la società evidenziando che l’incremento è il frutto del positivo andamento della gestione operativa e della riduzione degli oneri finanziari netti.

L'utile prima delle imposte è cresciuto di 11 milioni di euro (+2,8%). I ricavi sono stati pari a 691 milioni di euro (+8,1% rispetto al primo trimestre 2019). In crescita anche il margine operativo lordo (Ebitda): 567 milioni di euro (+4,6% rispetto al primo trimestre 2019), grazie ai maggiori ricavi e al controllo dei costi di gestione. La società, a oggi, non è in grado di «determinare con attendibilità gli impatti derivanti dal Covid-19 sui target del 2020 e degli anni successivi». Tuttavia, sulla base delle più aggiornate informazioni disponibili, anche in ragione della natura delle attività condotte da Snam, la società prevede «impatti limitati sui target economici e sul programma di investimenti».

«I risultati del primo trimestre confermano la solidità del nostro business e il valore delle azioni di sviluppo ed efficienza realizzate negli ultimi anni, anche in difficili contesti di mercato», ha affermato il ceo di Snam, Marco Alverà, in una nota a commento dei conti trimestrali, in cui il manager sottolinea anche come, nonostante il contesto, la società conferma il piano di investimenti 2019-2023 «a supporto della ripartenza dei territori nei quali operiamo». «Stiamo riavviando i nostri cantieri, con tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza di dipendenti e appaltatori, e individuando tutte le iniziative possibili per recuperare l'impatto delle interruzioni dei lavori degli ultimi due mesi e, ove possibile, accelerare. Allo stesso tempo continuiamo a investire in modo deciso per rafforzare il nostro impegno per la transizione energetica e i progetti per la decarbonizzazione e lo sviluppo dei gas verdi», ha precisato Alverà.

«In questi mesi - ha aggiunto il ceo - Snam non si è mai fermata, lavorando con grande impegno e con misure straordinarie per garantire il proprio servizio essenziale di sicurezza energetica. Contestualmente, abbiamo dato un contributo per sostenere il sistema sanitario con iniziative di solidarietà e con l'acquisto di ventilatori polmonari e mascherine, supportando anche il settore non-profit attraverso Fondazione Snam e le raccolte fondi».