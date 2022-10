Snap crolla, nubi su Twitter: i social bruciano 30 miliardi

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Ennesima giornata di passione per i titoli tecnologici a Wall Street. In particolar modo per quelli legati ai social network (e dunque agli annunci pubblicitari), ultimamente più croce che delizia degli azionisti. A trascinare giù il comparto è stata la trimestrale di Snap Inc., la prima azienda del settore a pubblicare i risultati finanziari. La società con sede a Los Angeles, ha riferito un aumento delle entrate pari al 6% su base annua, a 1,13 miliardi di dollari, leggermente al di sotto delle...