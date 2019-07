Snapchat vola a Wall Street dopo i conti, analisti positivi sadadadI risultati del secondo trimestre sono stati superiori alle previsioni e il numero di utenti ha registrato una crescita record. A premiare il titolo è una serie di report positivi, con gli esperti che hanno migliorato valutazione e target price di Stefania Arcudi

Corre a Wall Street il titolo di Snap, la società che ha lanciato nel 2011 l'app Snapchat, e, con un rialzo superiore al 15%, si porta ai massimi da inizio dicembre scorso, con una capitalizzazione che è arrivata a 23 miliardi circa. Prosegue dunque la cavalcata del gruppo, che finora nel 2019 ha guadagnato poco meno del 170% (per fare un paragone lo S&P 500, listino di riferimento della Borsa americana, è salito nello stesso periodo del 19,9%). La caratteristica principale di Snapchat è consentire agli utenti di inviare messaggi di testo, foto e video visualizzabili solo per 24 ore. Nel corso degli anni si è evoluta e ha introdotto una serie di altre feature, caratteristiche, e proprio per questo il nome della società era stato cambiato nel 2016 da Snapchat appunto a Snap.

A mettere il turbo a Snap è la pioggia di commenti positivi degli analisti, che hanno alzato valutazioni e obiettivo di prezzo sulla società, dopo i risultati migliori delle previsioni del secondo trimestre: la metà della quarantina di analisti che seguono il titolo ha alzato il target price, che in media si attesta ora a 16,37 dollari per azione, il 33% in più rispetto alla media di fine giugno. Inoltre, gli esperti di Stifel Nicolaus hanno alzato la valutazione da «hold» a «buy». Nel secondo trimestre del 2019, il gruppo ha messo a segno una crescita record degli utenti attivi ogni giorno, aumentati di 13 milioni nei tre mesi al 30 giugno scorso rispetto a tre precedenti, arrivando a un totale di 203 milioni contro i 188 milioni del secondo trimestre del 2018. Il gruppo ha registrato ricavi in aumento del 48% a 388 milioni e una perdita di 255 milioni, inferiore a quella dell'anno scorso e anche alle previsioni degli analisti. Al netto di voci straordinarie la perdita è calata a 6 centesimi da 14 centesimi per titolo, meglio di quella da 10 centesimi ad azione attesa dal mercato. L'Ebitda adjusted è migliorato di 90 milioni a un risultato negativo di 79 milioni.



(Il Sole 24 Ore Radiocor )