Sneaker, borse, gioielli: i doni che diventano gesti di solidarietà

Il Natale di questo 2020 non sarà come lo avevamo immaginato appena un anno fa. Ma fra quello che l’epidemia non ci ha sottratto resta il piacere di fare un regalo, forse in modo più consapevole e meditato rispetto allo scorso anno. Il desiderio di condividere si fa più intenso, come dimostrano anche le numerose iniziative benefiche provenienti dal mondo della moda, forse mai tante come oggi: si va dal sostegno del gruppo Giorgio Armani all’Opera San Francesco per i Poveri di Milano e Save the Children ai panettoni d’autore firmati da Genny per i pazienti dei reparti Covid degli ospedali Sacco di Milano, Spallanzani di Roma e Borgo Trento di Verona, dalla scelta di Eurojersey di donare ai propri collaboratori dei dolci natalizi per sostenere Medici Senza Frontiere, la donazione di centinaia di maglie HeatTech, dunque antifreddo, da parte di Uniqlo alla Fondazione Arca.

E molte sono anche le creazioni nate appositamente con un’anima solidale, pensate come doni ma anche come modi per sostenere progetti e associazioni che si prendono cura delle condizioni umane più fragili. Abbiamo scelto 15 di esse, proposte sia di grandi marchi sia di realtà di nicchia, ma unite tutte dallo stesso obiettivo: dare una mano, per fare in modo che se non dovesse andare tutto bene, andrà almeno un po’ meglio.

Stella McCartney



La T-shirt in edizione limitata di 30 pezzi, ognuna numerata, è realizzata insieme all’artista George Condo, che reinterpreta una delle lettere del manifesto “A to Z” della designer, che ha scelto come partner il gruppo Lvmh nel 2019. Si tratta della G, “G is for Grateful”, un inno alla gratitudine e un modo per sostenere una delle organizzazioni amate dall’artista, Conservation International, impegnata nella difesa del suolo e delle acque del pianeta.