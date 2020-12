Sneaker da collezione: per StockX nuovo round di finanziamento da 275 milioni di dollari

Le sneaker più cercate e vendute

StockX funziona come una sorta di borsino delle sneaker più famose (con modelli che possono arrivare a costare fino a 30mila euro). Ma quali sono le più cercate e vendute del 2020? Un’indagine della piattaforma insieme al motore di ricerca fashion Lyst.it ha stilato una classifica: in testa ci sono le le Air Jordan 13 Retro Flint, le sneaker più vendute dell'anno su StockX (e le sneaker più vendute nella storia di StockX in generale) con 40.000 vendite nel loro primo mese sul mercato. Su Lyst le ricerche per il modello sono aumentate del 169%, dopo solo quattro settimane dal rilascio del modello. Sul podio altri due modelli di Air Jordan: le Air Jordan 4 Retro Off White Sail, rivendute a 1.200 dollari (+500% sul prezzo di listino) e le Air Jordan 1 Retro High Dior che, con un prezzo al dettaglio di 2.000 dollari e un prezzo medio di rivendita di oltre 10.000, dollari sono state il modello di sneaker più costoso di tutto il 2020.