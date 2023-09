Snorkeling sotto Capo Sunio e il Lago Vouliagmeni

Piazza Syntagma pullula di viaggiatori che anelano ritagliarsi un altro spicchio di estate. Escono al mattino presto dal The Social Athens, l'hotel dalla tappezzerie un po' jungle style della sua sala colazione ancora inebriati dalla cena della notte precedente consumata sulla terrazza, salutano, pur sapendo che non riceveranno alcun cenno in risposta, i soldati intenti nel cerimoniale davvero rigoroso e ammaliante del cambio della guardia dinnanzi al vecchio palazzo reale che dagli anni '30 del secolo scorso ospita il parlamento greco. Poi si recano a piedi a visitare lo stadio Panathinaiko di Atene, l'unico impianto sportivo interamente costruito in marmo, inscenando una corsa di quattrocento metri lungo le sue corsie e sentendosi campioni olimpici come quelli che si rammentano volentieri nel piccolo museo allestito sopra gli spogliatoi: è tempo di prendere la strada costiera che conduce a sud est della capitale, alla volta del Lago Vouliagmeni, il bacino sommerso alimentato da correnti provenienti dal sottosuolo cinto dai rilievi del monte Hymettus. E' questa la prima meraviglia da godere passeggiando lungo la passerella, e ammirando lo specchio verde dal beach club. Capo Sunio ovvero il promontorio sulla punta meridionale dell'Attica è la meta più eccelsa, per l'incanto suscitato dalle vestigia del Tempio di Poseidone che vegliano sul mare. Egeo, il re di Atene, si vi sarebbe gettato dentro: non c'è bisogno di fare altrettanto, basterà scendere e immergersi visto che praticare snorkeling sotto Capo Sunio regala incontri ravvicinati indimenticabile con i pesci, anche mitologici.

