Snowfall del Nytimes compie 10 anni, fu l’esordio del visual journalism

Il digital studio Dalk - Data Talk, guidato da Tommaso Guadagni, ha deciso di celebrare questa ricorrenza con una riflessione su cosa sia oggi il visual journalism basata su una serie di interviste a professionisti del settore che lavorano in testate internazionali, come Bloomberg, CNN Digital, DER SPIEGEL, South China Morning Post SCMP, ProPublica, @epsiloon Magazine, Star Tribune.

Si parte dalla definizione che ne dà Sarah-Grace Mankarious, Supervising Editor of Special Projects alla Cnn: «Il visual journalism consiste nel pubblicare notizie online sfruttando tutte le tecniche che il digitale può offrire, come l'interattività, la partecipazione del pubblico, e le narrazioni multilineari, tra le altre cose, pur mantenendo gli standard giornalistici del reportage, dell'approfondimento e del fact-checking. In sostanza, per raccontare una storia il visual journalism alle sole parole aggiunge la grafica».

È l’esperienza che facciamo con Lab24 sul sito del Sole 24, espressione di un insieme di professionalità: giornalisti, designer, grafici e sviluppatori.

Da Snowfall a oggi i progetti si sono moltiplicati. Le grandi avanguardie restano le principali testate internazionali. Come dicono anche alcuni degli intervistati, i prodotti visual sono in genere apprezzati dal pubblico più giovane e portano risultati come pagine viste e tempo speso nell’articolo.

Ancora oggi sono una opzione onerosa per le realtà più piccole, anche se la sempre maggiore disponibilità di tool che non richiedono competenze di sviluppo abbassano questa barriera di ingresso.