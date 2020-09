Snowflake raccoglie 3,3 miliardi con l’Ipo: è la quotazione più importante del 2020 Quotazione boom per l’unicorno californiano che ha raccolto 3,36 miliardi con l’Ipo dopo aver rialzato il prezzo. Le mosse di Buffett sul titolo dal nostro corrispondente Riccardo Barlaam

NEW YORK - Non ha deluso le attese Snowflake che mercoledì 16 settembre ha fatto il suo debutto a Wall Street. L’Ipo della cloud company californiana, come ha comunicato la stessa società, ha raccolto 3,36 miliardi di dollari, dopo aver ancora rialzato la forchetta del prezzo del debutto. Ed è diventata la quotazione più importante in termini di valore sul mercato americano nel 2020. Questa settimana in particolare è la più affollata per le Initial pubblic offering nella Borsa americana da maggio 2019, quando avvenne la quotazione di Uber. Fino a venerdì sono in calendario 12 deal con una raccolta prevista di 6,8 miliardi.

Target price rialzato a 120 dollari

Snowflake era una delle quotazioni più attese, tra le cloud company a più rapida crescita della Silicon Valley. La società ha rialzato a 120 dollari il prezzo delle azioni per il debutto sul mercato newyorchese. Dopo averla già ritoccata qualche giorno fa dalla precedente forchetta tra 75 e 85 dollari fino a una forchetta tra 100 e 110 dollari. Il nuovo prezzo spinge la valutazione di Snowflake oltre i 30,5 miliardi di dollari. Una precedente stima la scorsa settimana valutava la società tra i 20,9 e i 23,7 miliardi di dollari. Fino a febbraio, prima dell’emergenza Covid che ha fatto schizzare i ricavi, Snowflake era valutata 12 miliardi.

Ricavi e perdite

Il venture capital Sequoia prima della quotazione aveva in mano l’8,4% del capitale della società. I ricavi di Snowflake hanno avuto un rialzo del 173,9%, a 264,7 milioni di dollari nell’ultimo anno fiscale terminato il 31 gennaio, mentre le perdite sono raddoppiate a 384,5 milioni.

Le mosse di Buffett

Qualche giorno fa Snowflake ha rivelato che Berkshire Hathaway, la holding di Warren Buffett, e Sales Force hanno ognuna acquistato 250 milioni di dollari di azioni ordinarie della società al prezzo della Ipo in un private placement concorrente. Berkshire ha aggiunto poi al suo bottino altre 4,04 milioni di azioni ordinarie acquistate in una successiva transazione dall'ex ceo Bob Muglia.



Il primato nell’anno del Covid

La Ipo di Snowflake rischia di eclissare quella di Royalty Pharma, finora la più importante Ipo del 2020 a Wall Street nell’anno del Covid-19. Il debutto al Nyse avviene con il ticker SNOW e l’offerta pubblica di acquisto si prevede chiuderà il 18 settembre. Snowflake spera di vendere 28 milioni di azioni. Goldman Sachs, Morgan Stanley, Allen & Co., J.P. Morgan e Citigroup sono le società capofila che guidano la quotazione della hi-tech company di San Mateo.