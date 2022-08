So Bangkok - Thailandia

Christian Lacroix ha firmato il design degli interni del So Bangkok, con un team di sei architetti thailandesi, prendendo ispirazione dalla filosofa asiatica dell'armonia dei cinque elementi, acqua, terra, legno, metallo e fuoco, come le divise del personale. Sua è anche la lounge del 25esimo piano, Club Signature, che mescola lo stile dell'antico Siam con la Francia ottocentesca. Lacroix ha già firmato diversi progetti di hotellerie in passato, come l'Hotel Le Petit Moulin nel 2005, Le Bellechasse nel 2007 e Le Notre Dame hotel nel 2010.

