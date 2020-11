Soccorso stradale Charlie24, il arriva in 3 clic di Danilo Loda

La richiesta di soccorso stradale si digitalizza grazie all'app sviluppata dalla startup italiana Charlie24. Se capita di rimanere in panne con la propria auto, in pochi clic si può richiedere l'intervento di un mezzo di soccorso, con la possibilità di scegliere il più conveniente e quello immediatamente disponibile. Sull'app, disponibile da qualsiasi dispositivo connesso a una rete dati, una volta richiesto l'intervento, si può anche vedere il tempo stimato di arrivo e il pagamento avviene in digitale. Charlie24 è stata scelta come app ufficiale da Blue Assistance S.P.A. società di Reale Group, per l'erogazione dei servizi di soccorso stradale per i suoi clienti. Inoltre, Charlie24 ha ricevuto una menzione speciale nella sezione “prodotto innovativo 2020” alla prima edizione dell'Italian Insurtech Summit.

