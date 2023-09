SocGen, piano senza crescita e crollo in Borsa del 12%

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Il nuovo piano industriale presentato dal nuovo ceo di Societe Generale, Slawomir Krupa, ha deluso in prima battuta gli investitori tanto che le azioni della terza banca francese per valutazione di mercato hanno chiuso in calo del 12% alla Borsa di Parigi. Il mercato confidava in qualche annuncio a sorpresa, soprattutto sul fronte delle cessioni di asset, ma a deludere le attese sono stati anche e soprattutto i target conservativi di crescita dei ricavi che, a loro volta, derivano dall’assunzione...