Social, attenti alle sirene del web

Il mercato dei servizi finanziari è in continua evoluzione, caratterizzato da nuovi modelli di business studiati per investitori che vivono sui social network e sono sensibili a nuove forme operative e di marketing. Ciò sta favorendo il fenomeno della gamification degli investimenti, con le scelte di impiego dei risparmi che arrivano ad assumere la natura di un gioco.

Investitori che si lasciano travolgere dall’effetto gregge alimentato dalla comunicazione via social e dall’emersione di figure di influencer, o peggio di manipolatori social, anche nel mondo della finanza.

Il volume - in edicola giovedì 13 ottobre in allegato al Sole 24 Ore - intende fornire una guida pratica anche sulla scorta delle vicende di cronaca raccontate su Plus24 per evitare ogni tipo di inciampo e di rischio d’investimento.