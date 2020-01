Social, a ciascuno il suo

Oltre casa Zuckerberg ci sono una pluralità di piattaforme, linguaggi, stilemi, modelli di relazione da sperimentare e inserire nella strategia di marketing della marca. Il 2020 vedrà la maggiore differenziazione delle scelte di contatto da parte dei brand: in pole restano le piattaforme social come Snapchat e Pinterest, ma anche le ormai note Reddit e Medium. Perché Facebook e Instagram non bastano più