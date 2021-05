Social housing, verde e ciclabili: Crescenzago porta di accesso al Parco Lambro

4' di lettura

Tasselli di rigenerazione urbana, fuori dal cuore della città consolidata. Inizia da Crescenzago, il viaggio del Comune di Milano per raccontare i progetti i vincitori dell'operazione Reinventing Cities, promossa dal Comune insieme a C40. Prossime tappe a Loreto, Bovisa e allo scalo di Lambrate. Si parte da un’area che solo poche settimane fa è stata sotto i riflettori per la presentazione del progetto direzionale, Welcome, nell’area ex Rcs, promosso da Europa Risorse e firmato da Kengo Kuma.

Un’area caratterizzata da una forte infrastrutturazione con il trasporto pubblico (il quartiere è servito dalla metropolitana 2) e con il plus del vicino Parco Lambro. In un’area «con un forte mix abitativo, con housing sociale, edilizia popolare storica e di nuova generazione, anche con quote di edilizia libera, con un centro direzionale pulsante com'è la sede Rcs – dichiara Pierfrancesco Maran, assessore all’Urbanistica di Milano – il nuovo progetto darà una risposta integrata, considerando le valenze positive, il verde, ma rispondendo alla mancanza di servizi di base del quartiere».

Il team vincitore

Sarà il team guidato dalla società benefit Redo, a sviluppare l’operazione che porterà alla realizzazione di un distretto a zero emissioni di carbonio, con una quota importante di social housing. Nel gruppo vincitore tra gli altri, per l’architettura si conta lo studio ARW guidato da Camillo Botticini e Matteo Facchinelli, per l’ingegneria Stantec. E nel gruppo multidisciplinare anche numerosi professionisti con specializzazioni specifiche, come vale per Mic per gli aspetti della mobilità. È arrivato al traguardo quindi uno dei progetti della seconda edizione di Reinventing per il capoluogo lombardo, un’iniziativa internazionale che consente di scegliere per lo sviluppo di un’area il miglior progetto premiato su linee guida ambientali e sociali e destinando solo pochi punti della valutazione al rilancio sulla base d'asta.

Green Between

Si chiama “Green Between” la proposta vincitrice per un nuovo pezzo di città a Crescenzago, che avanza una risposta anche per il tema della città dei 15 minuti. «L’ambizione è quella di creare una comunità energetica – raccontano da Stantec – dove gli utilizzatori potranno godere dell’energia prodotta e usata nel sito».

«Il progetto è stato studiato per i giovani, per le famiglie e l’obiettivo dei prezzi calmierati per le residenze diventa un elemento importante. La sfida della decarbonizzazione – aggiunge Fabio Carlozzo di Redo – l’abbiamo sviluppata con il Politecnico di Milano e di Torino, ma anche con partner come quella di Eon Business Solution per le soluzioni impiantistiche o con una cooperativa energetica per coinvolgere direttamente la comunità».