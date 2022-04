Social media e welfare: un fenomeno da studiare

Ascolta la versione audio dell'articolo

I social media stanno assumendo un ruolo sempre più importante all'interno dei piani di comunicazione delle aziende di tutti i settori, mercati e dimensioni. La pandemia ha inoltre accelerato il processo che ha dirottato sui canali digitali una serie di attività di comunicazione in presenza, determinando un uso maggiore delle piattaforme social in moltissimi campi e settori. Quello del welfare non è naturalmente immune da queste trasformazioni: ne sono dimostrazione le sempre più numerose realtà che utilizzano i canali social per veicolare la loro comunicazione.



I social network rappresentano per il welfare un canale innovativo che offre l'opportunità di dialogare in maniera diretta con un pubblico vastissimo. La comunicazione social di un ente di welfare è tuttavia molto più complessa rispetto a quella di un prodotto/servizio non previdenziale, vista la natura del contenuto da comunicare, dei rischi reputazionali, dei vincoli istituzionali e politici, del target altamente specifico da coinvolgere.

Il progetto

Mefop da anni studia e analizza la comunicazione del welfare attraverso assessment sulle singole realtà e analisi di sistema. Le peculiarità della comunicazione social nel welfare ci hanno spinto a costruire un luogo di confronto tra gli enti di welfare e le società e i professionisti che operano nella comunicazione social: il Social media Welfare Hub – SWHub. L'hub rappresenta in primis uno strumento per informare e fare cultura sull'utilizzo dei social nel welfare attraverso la creazione di momenti di confronto tra professionisti del settore, Mefop ed enti di welfare.

Nasce con l'obiettivo di studiare la comunicazione social in ambito welfare e di creare una community che metta in contatto tutti gli esperti e le società che professionalmente svolgono attività nel settore della comunicazione social e gli operatori del welfare, per analizzare la loro la comunicazione social e individuare le best practice e i risultati raggiunti dal sistema.

L'obiettivo è quello di elevare la qualità della comunicazione del welfare, diventando da un lato un punto di riferimento per le società di comunicazione che intendono lavorare nel settore e offrendo loro un aggiornamento continuo sui temi e le novità più rilevanti per il settore e dall'altro un laboratorio che offre agli enti di welfare dati, spunti di riflessione e idee per le loro attività di comunicazione e promozione. SWHub è aperto alla partnership con società, liberi professionisti e altri soggetti che lavorano sui social media.