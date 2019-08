Social media marketing: le regole per la promozione dei farmaci Un anno fa il protocollo siglato tra Facebook e il ministero della Salute. Le pagine non permettono però né di mettere like né di commentare di Marisa Marraffino

3' di lettura

Con le linee guida del 25 luglio del 2018 il ministero della Salute ha dato il via libera alla pubblicità dei farmaci da banco sui social network, con molte limitazioni.

Al tavolo tecnico hanno partecipato anche Facebook e Assosalute con l’intento di allargare le maglie della pubblicità pharma. Tuttavia, il primo anno di applicazione delle nuove regole ha destato non poche perplessità tra gli operatori, costretti a fare i conti con interpretazioni non univoche delle direttive introdotte e soprattutto con le forti restrizioni previste per questo tipo di pubblicità. A partire dal fatto che le pagine Facebook dei farmaci da banco devono essere statiche, prive cioè della possibilità di inserire commenti, like e reaction (emoticon) mentre è possibile la condivisione. Il social network ha predisposto delle pagine ad hoc che possono essere richieste dalle azienda a questo link: https://www.facebook.com/business/m/pharma . Tutti i post che contengono testi devono essere autorizzati dal ministero della Salute, secondo l’articolo 118 del Dlgs 219/06, che prevede il parere degli esperti, che di regola si riuniscono ogni tre settimane, e un riscontro entro 45 giorni. Sono ammesse le funzioni che consentono di seguire la pagina.

Se il post contiene fotografie o video questi sono autorizzati a condizione che siano immediatamente visualizzabili nell’anteprima del post. Possono essere presenti anche dei link che puntino alla pagina istituzionale del prodotto che a sua volta deve essere autorizzato dal ministero. Le aziende possono sottoporre al ministero per l’approvazione un piano editoriale complessivo contenente massimo dieci post. Quest’ultima possibilità non è prevista però per la pubblicitià dei dispositivi medici. Dal ministero fanno sapere che le linee guida sull’argomento sono in corso di definizione da parte degli esperti della Sezione pubblicità. Resta ferma allora la possibilità di richiedere la pubblicità attraverso singoli post contenenti messaggi pubblicitari.

Ma le limitazioni non finiscono qui. L’intesa non fa riferimento alle pubblicità su Instagram, per il quale dovrebbero valere le stesse regole di Facebook, acquisito nel 2012, eppure in questo caso sarebbero autorizzate soltanto le stories pharma, che non hanno di defalut commenti e like.

Quanto alla questione delle sponsorizzazioni, non trattandosi di promozione di prodotto in senso stretto, la casa farmaceutica potrebbe farla senza dover richiedere alcuna autorizzazione al ministero. Più dubbia però la questione se a fare da sponsor possa essere direttamente il prodotto anziché la casa farmaceutica.