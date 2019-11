Social a misura di deontologia per notai e consulenti del lavoro Per gli studi, ma anche per le attività istituzionali degli organi di categoria, la via della rete è irrinunciabile in funzione di visibilità e reputazione. Molta attenzione va tuttavia prestata al decoro e all’etica di Flavia Landolfi

A dispetto di un alto livello tecnico, di una funzione delicata e degli interessi pubblicistici che tutelano, notai e consulenti del lavoro non disdegnano i social. Anzi. Sulle più note piattaforme, come Facebook, Twitter, LinkedIn e Instagram si articola una grossa fetta dell’attività istituzionale. Ma non solo, perché sia gli uni che gli altri hanno colto le occasioni che i social offrono sul fronte della promozione degli studi, del rafforzamento della reputazione, dell’ampliamento dei contatti professionali. E, insomma, in una parola del business.

Il notariato è social

«Sono diversi anni che il Consiglio nazionale del notariato si è attivato attraverso un piano strategico di comunicazione istituzionale, in particolare su Facebook e Twitter - spiega Giampaolo Marcoz, vicepresidente dell’Ordine -. Quest’ultimo è partito nel 2014 e oggi contiamo più di 5mila followers: su questa piattaforma siamo presenti partecipando al dibattito su temi di interesse per la categoria. Nel 2016 è stata la volta di Facebook con l’apertura di un account istituzionale che oggi è seguito da circa 7mila contatti dove segnaliamo eventi, notizie e aggiornamenti anche dei singoli notariati territoriali». A gonfie vele anche la presenza dei singoli su gruppi e su pagine singole: “Notai d’Italia” su Facebook raccoglie qualcosa come 2500 professionisti. «E se consideriamo - prosegue Marcoz - che in Italia esercitano un po’ più di 5mila notai, questo significa che al gruppo partecipa un notaio su due».

L’occhio però è puntato sulla deontologia. E sia che si promuova lo studio, che si coltivi una pagina personale i notai restano sempre e a tutti gli effetti ufficiali pubblici. Vietato, quindi, abbandonarsi a comportamenti troppo disinvolti: il faro che guida nel mare di Internet è il rispetto del decoro della categoria. Il consiglio per i più inesperti è semplicissimo: «Lasciate stare l’improvvisazione - dice - e seguite la vostra attitudine: se non siete disposti a dedicare tempo è meglio soprassedere, non c’è niente di peggio di un profilo non aggiornato».

La netiquette dei consulenti