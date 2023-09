Social network a pagamento, in equilibrio tra business e privacy

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Sembra ormai ufficiale: l'era di un internet gratuito si avvia verso il tramonto. Dopo i giornali è ora il tempo dei social network, viste le ultime indiscrezioni su Meta di Mark Zuckerberg e X di Elon Musk. Quando tra la fine degli anni 90 e i primi Duemila, i giornali iniziarono ad andare online, non esistevano paywall, l'informazione era gratuita e accessibile senza dover andare in edicola. Una vera e propria rivoluzione. Qualche anno dopo iniziarono a farsi largo dapprima i blog e poi i primi social network: linkedin, Twitter, Facebook, MySpace.

Alcuni sopravvissero (Meta), altri morirono (MySpace), altri cambiarono nome (Twitter), altri furono venduti a grandi colossi (Instagram e LinkedIn). Parlando di blog, quello forse più famoso al mondo, più di The Blonde Salad di Chiara Ferragni, fu quello di una certa Arianna Huffington, l'Huffington Post, da anni una vera e propria testata giornalistica globale, poi venduto a un altro editore.

Loading...

In campo il Gdpr e il Digital Services Act

Ciò che accomuna queste storie e i loro destini, è che l'entusiasmo per questa “liberazione” dell'informazione ha dovuto fare i conti con la realtà: la pubblicità online non era sufficiente a sostenere i costi.A subire il primo colpo furono i giornali, e allora a finire sul banco degli imputati furono i grandi colossi tech, i noti social network, più bravi nella profilazione e quindi anche nella raccolta pubblicitaria. E per anni è stato così fino a quando le norme più stringenti introdotte dal Gdpr (con un effetto indiretto sulla direttiva e-privacy) hanno imposto di chiedere ai lettori, e agli utenti, se volevano essere tracciati, invece di farlo in automatico come si era sempre fatto.

A continuare in questa direzione ci ha pensato il Digital Services Act, entrato in vigore per le Big Tech a fine agosto, imponendo nuovi limiti alla profilazione e all'uso di dark pattern.Per non morire, alcuni giornali nell'ultimo anno hanno imboccato una via rischiosa, mettendo il lettore davanti a una scelta: chi vuole continuare a leggere gratuitamente un articolo deve accettare di farsi tracciare, altrimenti o si abbona o paga quel piccolo contributo che i giornali riceverebbero dai banner personalizzati.

La svolta a pagamento dei social

Sul punto il Garante non si è ancora espresso ma pare che la cosa potrebbe essere accettata se affrontata con la dovuta trasparenza e se l'obolo richiesto sia proporzionato, in modo che la scelta di farsi tracciare non sia obbligata. Una cosa è chiedere uno o due euro al mese per non essere tracciato e leggere un articolo non per abbonati, e un'altra e chiederne 10. Se c'è qualcuno che sta guardando con interesse a questa possibilità sono, di nuovo, i social network. È notizia di qualche giorno fa, riportata dal New York Times, che Meta starebbe pensando di offrire in Europa una versione a pagamento di Facebook e Instagram senza pubblicità, oltre alla versione classica che abbiamo usato finora. In tal modo, chi non volesse essere profilato avrebbe una alternativa senza effetti negativi sui conti del colosso tech.