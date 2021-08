Social network, quando un commento costa il posto di lavoro

È diverso il caso dei messaggi condivisi o scritti dal lavoratore. La Cassazione lo ha ribadito più volte: le offese pubblicate sui social network possono giustificare anche il licenziamento, perché sono idonee a ledere il rapporto di fiducia con il datore di lavoro. Il diritto di critica, garantito dall’articolo 21 della Costituzione, non può essere invocato, perché riguarda commenti rivolti a eventi particolari che il lavoratore sottopone a giudizio negativo.

Nei casi che giustificano le sanzioni disciplinari fino al licenziamento, si tratta di offese personali e generiche in grado di connotare in modo dispregiativo il datore di lavoro, senza alcuna critica specifica a condotte che si sarebbero verificate appunto sul luogo di lavoro. Ledono il rapporto fiduciario tutti i commenti che diffondono fatti non veri, insinuanti e che non trovano alcuna giustificazione obiettiva.

LE SENTENZE

Non rileva il post generico

Non può avere valenza disciplinare il post del lavoratore su Facebook non attualizzato, soprattutto se nel frattempo si sono avvicendate diverse proprietà aziendali. Frasi generiche come «accade», la «storia vera», non altrimenti contestualizzate, non possono violare gli obblighi di fedeltà a carico del lavoratore o il generale obbligo di correttezza e buona fede.

Tribunale di Taranto, sezione lavoro, sentenza del 26 luglio 2021

Stop a recensioni negative

I commenti e i punteggi negativi inseriti su piattaforme come Google My Business possono rilevare disciplinarmente per il lavoratore che li scrive, perché idonei a portare potenziali clienti, fornitori o dipendenti a non avviare affatto rapporti con la società recensita. Non rileva che non ci sia stata una flessione significativa nel punteggio assegnato all’azienda su Google.

Tribunale di Ancona, sezione lavoro, sentenza 175 del 5 luglio 2021