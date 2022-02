Social, reputazione e lobbying nella nuova comunicazione B2B

Le piattaforme

L’interesse si sposta su piattaforme inedite per aziende B2B, che iniziano a sperimentare nuovi formati di narrazione. «Reputazione, immagine, performance diventano rilevanti anche per chi produce beni industriali e devono essere a prova di ogni verifica. Si approda anche all’ideazione di app per rapporti più immediati con i clienti, ma si sperimenta con il video-lancio sulle Stories o si opta per contenuti in podcast, uno strumento di racconto perfetto», precisa Arioli.

In questo marketing relazionale acquista una nuova rilevanza l’attività di lobbying. Un peso significativo (7,3/10 nel ranking delle priorità) è attribuito a queste azioni, anche se solo il 33% degli intervistati vi ricorre in modo strutturato. In fondo la corsa a ostacoli del Pnrr ha cambiato le carte in tavola. «Il Pnrr ha messo in evidenza la necessità di un dialogo tra aziende e istituzioni, perché la sua attuazione deve concretizzarsi in riforme, procedimenti e agevolazioni. A questo si aggiunge il tema dei finanziamenti. La partita si scontra con la crisi delle rappresentanze: molte battaglie dovrebbero essere affrontate dalle filiere e dai distretti, ma la risposta associativa non sempre riesce a interpretarne le istanze e a fare sistema», conclude Ambrosino. Cambiano allora i perimetri di azione e i mercati, anche quelli un tempo chiusi, diventano oggi conversazioni aperte.