Società non finanziarie oltre le stime nel trimestre (ma la corsa ora rallenta)

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Un trimestre che resta positivo, e che batte ancora una volta le aspettative degli analisti. Ma occorre attenzione, perchè la serie positiva potrebbe ora essere giunta al sipario finale. La reporting season delle principali società non finanziarie del listino italiano (relativa al panel di analisi di Intesa Sanpaolo) supera anche in questa ultima occasione le previsioni degli osservatori, propensi a pensare, già dalla seconda metà dell'anno scorso in poi, che il rallentamento dei consumi sia ormai...