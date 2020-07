Società partecipate, il socio forte nomina troppi consiglieri deboli

Il numero di mandati

Nonostante le frequenti attività di induction, i consiglieri neoeletti impiegano diversi mesi per maturare una buona comprensione delle aree critiche dell’impresa e delle dinamiche del settore. Per questo motivo, sostituire i consiglieri dopo un solo mandato è sconsigliabile, salvo in caso di palese incompetenza. Di fatto, si tratta di rinunciare ai benefici dell’investimento sull’impresa e sul settore effettuato negli anni precedenti. Ciononostante, è frequente che i consiglieri non esecutivi siano sostituiti dopo uno o due mandati, mentre è infrequente che la sostituzione avvenga dopo tre mandati (dopo i quali si perde il requisito di indipendenza). È interessante notare poi come, in occasione degli ultimi rinnovi, alcune società abbiano sempre cambiato il Ceo.

Le competenze e le esperienze

I consiglieri non esecutivi dovrebbero apportare competenze e professionalità adeguate e complementari. Tra le esperienze pregresse è utile essere stato consigliere in società quotate e/o dello stesso settore, avere ricoperto ruoli manageriali (per esempio Ceo, Cfo) in imprese complesse, apportare conoscenze rilevanti per le sfide future dell’impresa. L’analisi evidenzia che i consiglieri espressi dalle minoranze hanno più di frequente maturato una esperienza pregressa in Cda di imprese quotate (88%) o ricoperto ruoli manageriali (54%) rispetto ai consiglieri “in quota” Mef (52% e 38% rispettivamente). Inoltre, l’analisi dei curricula dei candidati indica la quasi totale assenza di competenze su temi legati alla responsabilità sociale (20%) o al digitale (14%). Questa carenza è generalizzata, anche se più evidente nelle nomine del Mef rispetto a quelle delle minoranze.

Il parere del Cda uscente