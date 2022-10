Società pubbliche, assunzioni nulle se la prova scritta non è anonima

Ascolta la versione audio dell'articolo

L’anonimato delle prove scritte è una regola inderogabile anche per le selezioni di personale nelle società pubbliche, essendo diretta applicazione dei principi costituzionali di uguaglianza, trasparenza, buon andamento e imparzialità. È quanto ha stabilito il Tribunale di Aosta, sentenza n. 41/2022, che ha dichiarato radicalmente nulla una procedura selettiva indetta da una società regionale.

La vicenda riguarda una selezione pubblica per l’assunzione stabile di un dirigente in una finanziaria regionale (società in controllo pubblico, in house providing). In esito alla selezione, il secondo classificato ha convenuto in giudizio la società per ottenere la declaratoria di nullità della procedura e del contratto stipulato con il vincitore.

Disparità di trattamento per i candidati

Nello specifico, secondo il ricorrente, la selezione sarebbe stata gestita, oltre che in via travisata, in spregio alle regole (minime) in punto parità di trattamento dei candidati: in tal senso, nel corso del giudizio è emerso che la commissione avrebbe preteso che tutti i candidati sottoscrivessero ogni pagina dei propri elaborati prima di consegnarli: addio anonimato e giudizio indipendente.

La società si è difesa, tra vari argomenti, sostenendo che la regola dell’anonimato delle prove scritte troverebbe applicazione solo con riferimento ai concorsi pubblici (cioè quelli nelle Pa propriamente intese), e non anche in relazione alle selezioni indette dalle società pubbliche.

Ebbene, il Tribunale ha rigettato, in toto e senza il minimo dubbio, tutti gli argomenti difensivi paventati dalla società, dichiarando radicalmente nulla l’intera procedura e, con questa, il contratto stipulato con il primo graduato.