Stipendi, solo quattro donne tra i 100 manager più pagati in Italia

La numero nove è l’aretina Diva Moriani, vicepresidente esecutivo di Intek, holding del gruppo del rame guidato da Vincenzo Manes, con uno stipendio di 544mila euro. È presente inoltre in tre cda di peso, Eni (nominata nel 2014 dal governo di Matteo Renzi), Generali e Moncler. Con questi gettoni Moriani quasi raddoppia i compensi totali a 1,04 milioni. La numero dieci è la fiorentina Micaela Le Divelec Lemmi, a.d. di Ferragamo dal 31 luglio 2018, ha percepito 994.333 euro per cinque mesi. È 150ma nella classifica assoluta.

Grieco e Neri prime nel pubblico

Nella graduatoria femminile troviamo quindi Daniela Gavio, 11ma con 956.530 euro per le cariche nelle società autostradali della famiglia di Tortona (vicepresidente Astm e Sias). Dodicesima la presidente Enel, Patrizia Grieco. Il compenso dall’Enel è di 450mila euro, più 207.000 euro per la presenza nel cda della controllata Endesa. Inoltre Grieco ha percepito gettoni per le cariche nei cda di Amplifon, Anima Holding, Ferrari e, fino al 28 aprile 2018, Cir, totalizzando 890.652 euro. Grieco è la prima tra le manager di società pubbliche tenendo conto anche dei compensi in altri cda di aziende private.

Laura Cioli, subentrata a Mondardini il 26 aprile 2018 come a.d. e d.g. di Gedi, ha ricevuto 618.482 euro da questa società (compreso un bonus di 147.334), oltre ai gettoni dai cda di Pirelli (110.000) e Brembo (95.000), per un totale di 823.482 euro. Al 14mo posto c’è Roberta Neri, a.d. dell’Enav, con 793.000 euro, lo stipendio più alto come donna-manager di area pubblica. Neri ha buoni rapporti con il gruppo Caltagirone, è nel cda di Cementir con un gettone di 22.000 euro che porta il suo totale a 805.000.

Scorrendo la classifica

La 15ma è Elena Maria Previtera, consigliere esecutivo di Reply, 782mila. Quindi Cinzia Farisè, che è stata dirigente di Fnm (Ferrovie Nord) fino al 31 dicembre 2018 e a.d. di Trenord fino al 13 settembre 2018, ha totalizzato 757.014 euro, inclusa la buonuscita di 525mila euro. È al 189mo posto e l’ultima donna tra i primi 200 manager più pagati.

Più sotto si trovano Alessandra Cozzani, consigliere e Cfo di Prada (647.000), Azzurra Caltagirone, per le cariche nel gruppo di famiglia tra cui a.d. del Messaggero (586.566, è 234ma). Elisabetta Stregher, Cfo e consigliere di gestione di Ubi Banca, è la donna più pagata nelle banche, 553mila euro. Ventesima donna e 247ma in assoluto Marina Berlusconi, presidente di Mondadori e consigliere di Mediaset (549mila). Emma Marcegaglia, presidente Eni, è 258ma con 510.000 euro, incluso il gettone di 10.000 nel cda di Gabetti. Tra i primi 200 manager più pagati le donne sono 16 e tra i primi 250 solo 20.