Società sportive, faro su operazioni sospette per 600 milioni di euro

False sponsorizzazioni

In questo contesto è emersa anche una «rete» di ditte individuali e società collegate ai titolari effettivi delle organizzazioni sportive, che hanno messo in atto complessi schemi finanziari apparentemente connessi a sponsorizzazioni e pagamenti di fatture. Operazioni che hanno avuto un duplice risultato: un fittizio miglioramento della situazione economica e patrimoniale delle stesse società sportive; una distrazione dei fondi ricevuti dalle federazioni sportive di appartenenza.

Incrociando le rielaborazioni Uif con le indagini della Guardia di finanza, si scopre uno dei meccanismi “opachi” per celare le frodi dietro le finte sponsorizzazioni. In particolare, i responsabili di associazioni sfruttano il regime tributario di favore. In questo modo stipulano contratti di sponsorizzazione con diverse imprese, percependo importi superiori rispetto a quelli effettivamente pattuiti (in alcuni casi questi importi possono costituire oltre il 90% dei costi totali delle imprese). Così, la società sponsor oltre a beneficiare della deduzione dei costi e della detrazione dell’Iva, rientra in possesso di una parte delle somme, simulando, successivamente, collaborazioni in realtà mai effettuate

A ciò si aggiunga un altro aspetto: le analisi svolte hanno fatto emergere come la perdurante crisi economica e finanziaria abbia spinto società sportive e i rispettivi titolari effettivi ad avvalersi di finanziamenti e sponsorizzazioni da imprese operanti in ambiti territoriali distanti, con soci già oggetto di procedimenti penali per connessioni con la criminalità organizzata, alcuni dei quali hanno poi assunto cariche apicali all’interno delle stesse società sportive.