Sodexo corre a Parigi, alza guidance e prepara Ipo settore Benefits & Rewards

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Ottima accoglienza alla Borsa di Parigi per la decisione di Sodexo di scorporare le attività Benefts & Rewards Services (Brs) per quotarle e per il rialzo della guidance dell’esercizio sulla scia di un robusto primo semestre. Il titolo del gruppo francese di ristorazione collettiva è in vetta all’indice Stoxx Europe 600. Sodexo ha reso noto che il cda all’unanimità ha approvato il progetto di separare le due business units del gruppo scorporando Brs e distribuendole agli azionisti. La transazione è prevista nel corso del 2024, dopo il completamento delle necessarie procedure, inclusa la consultazione con i rappresentanti dei dipendenti.

La Bellon Sa «sostiene il piano ed intende continuare a svolgere il ruolo di azionista di controllo di lungo termine in entrambe le aziende». Il gruppo conferma anche di essere «più che mai impegnato a raggiungere la guidance di medio termine attraverso le due distinte entità», ovvero gli On-Site services (Oss) e Brs. Sodexo spiega che attraverso la separazione dei due rami «intende accelerare la creazione di valore per tutti i suoi stakeholders», in quanto ciascuno sarà «più strategicamente concentrato» nella propria area, ovvero i servizi di Food and Facilities management e i benefits per i dipendenti.

«Sostenuta da una governance dedicata e con maggiori poteri e da una struttura di capitale adeguata, ciascuna entità sarà in una posizione di maggiore forza per perseguire la propria strategia, raggiungere gli obiettivi e realizzare appieno il proprio potenziale», ha dichiarato la presidente e Ceo Sophie Bellon, citata in un comunicato. Inoltre Brs sta già funzionando «ampiamente come una società indipendente e quindi lo spin off non dovrebbe causare costi straordinari o effetti avversi di rilievo». Sodexo aveva abbandonato nel maggio scorso il progetto di vendita di una quota di minoranza di Brs.

Il gruppo ha anche annunciato di avere archiviato il primo semestre dell’esercizio 2023, concluso il 28 febbraio, con una crescita dei ricavi del 18% a 12,08 miliardi (+13,4% organico), un utile operativo di 704 milioni (+31%), superiore alle attese degli analisti e un utile netto di 440 milioni (+31%). Ricavi e utile - sottolinea. la società - sono a livelli record. I servizi On-Site hanno registrato un aumento organico dei ricavi del 13% a 11,6 miliardi, mentre Brs ha realizzato una crescita del 24% a 508 milioni. Sodexo ha anche rivisto al rialzo la guidance dei ricavi dell’intero esercizio 202, prevedendo una crescita organica «vicina all’11%» contro l’8-10% annunciato in precedenza. Confermata la previsione di un margine dell’utile operativo rettificato vicino al 5,5% a valute costanti. Per Brs, in particolare, la crescita organica prevista è alzata a «vicino al 20%» e il margine di utile operativo rettificato è stimato «vicino al 32%».