Sofferenze e BTp, con Basilea 3+ per gli istituti italiani bicchiere mezzo pieno

L’impianto di Basilea 3+ come recepito dalla Commissione europea e implementato dal Consiglio e dal Parlamento Ue non esce stravolto dal lavoro del trilogo. Ci sono però alcune novità, e anche molte conferme. Nell’insieme il punto di vista del mondo bancario è positivo, visto che sono state recepite molte delle istanze avanzate per mitigare l'effetto della stretta dei requisiti patrimoniali sulle banche e, a cascata, sulle imprese.

Tra le innovazioni c'è un minor assorbimento di capitale per i finanziamenti...