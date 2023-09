Soffre Tim con lo scorporo della rete ancora sotto i riflettori

Ascolta la versione audio dell'articolo

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Telecom Italia in rosso e in coda al listino: il titolo è in perdita mentre il nodo della rete non appare ancora vicino allo scioglimento. Il cda di Tim ha deliberato all'unanimità di concedere una proroga a Kkr fino al 15 ottobre per la presentazione dell'offerta vincolante su NetCo, come era atteso. Secondo Il Sole 24 Ore, il cda dovrebbe riunirsi per fine ottobre per esaminare l'offerta. Sul fronte Vivendi, diversi articoli indicano per il 5 ottobre la data dell'incontro con il Ministero dell'Economia. Intanto, Vivendi avrebbe scritto al cda di Tim per chiedere che siano condivisi con il mercato i pareri legali raccolti sulla necessità dell'approvazione in assemblea della cessione di NetCo e per esprimere disaccordo sull'ipotesi che l'operazione possa essere condotta senza un passaggio assembleare, nodo che al momento appare cruciale.

«Il mancato passaggio assembleare faciliterebbe la cessione della rete e senza rischi di opposizione da parte di soci in disaccordo, ma dall’altro potrebbe comportare rischi legali con azioni di responsabilità in capo al cda e/o un eventuale ricorso d’urgenza in base all'articolo 700 del Codice di Procedura Civile per impugnare la delibera , iniziative che con buona probabilità sono destinate a decadere considerando gli autorevoli pareri legali raccolti da Tim», scrive Intermonte in una nota. In caso di assemblea l'approvazione non sarebbe scontata, senza il voto di Vivendi. «Pesando i diversi rischi e benefici - dicono gli analisti - la scelta di procedere con una delibera del cda e di evitare il confronto assembleare ci sembra quella più ragionevole e preferibile, ma molto dipenderà dalla posizione dei consiglieri Tim (ricordiamo che l’attuale cda scade a fine anno)». Anche per gli analisti di Banca Akros, questo è il punto cruciale «che rappresenta il collo di bottiglia per l'approvazione dell'accordo». Infatti, il supporto di Vivendi è chiave, «anche considerando le possibili azioni legali che ci potrebbero essere in caso di voto in cda. Le negoziazioni con il Governo italiano potrebbero aiutare a trovare un accordo».