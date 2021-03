Soft skill, videogame, dirette social: gli atenei lavorano già al post Covid

5' di lettura

Negli atenei il futuro è adesso. Costretti dalla pandemia ad anticipare scelte tecnologiche che avrebbero richiesto 5 o 10 anni molte università italiane ne stanno approfittando per innovare in maniera strutturale la loro offerta didattica e laboratoriale. Con centinaia di esperienze che, sebbene siano nate per fronteggiare l’emergenza e coinvolgere gli studenti chiusi nelle loro case, vanno oltre la proposizione dello stesso corso in modalità mista presenza /distanza, E sono destinate a sopravvivere anche nel post Covid: esperimenti da remoto, giochi di ruolo, mostre virtuali, dirette Instagram, soft skills, centri formativi online solo per citarne alcune. Con una propulsione all’innovazione che ha coinvolto tanto le realtà grandi quanto le piccole, sia le pubbliche che le private. Al Nord, al Centro o al Sud. Vediamone alcune

Roma porta online i laboratori

Il nostro viaggio, che non vuole essere esaustivo ma soltanto esplorativo, parte dall’università più grande d’Italia: la Sapienza di Roma. Delle decine di iniziative messe in campo dal mega-ateneo capitolino un paio ci sembrano degne di nota. A cominciare dall’uso di un semplice smartphone con cui gli studenti di Fisica hanno elaborato i dati relativi su posizione e velocità e ne hanno estratto una misura dell’accelerazione di gravità.

Smartphone che i loro colleghi di Tor Vergata hanno usato invece per scoprire che la Scienza dei materiali che si studia lì e in altri sette atenei italiani la portano letteralmente in tasca visto che tra cristalli liquidi, polimeri e semiconduttori.

Oppure, tornando alla Sapienza, al modo in cui gli iscritti a Comunicazione organizzativa e di corporate per la magistrale in Organizzazione e marketing per la comunicazione d'impresa hanno trasformato un semplice foglio firme in un diario di bordo multimediale che ha ospitato anche minifiction, cortometraggio, rubriche social, podcast, rap e videogame.

La Bocconi scommette sui videogiochi

Ai videogiochi ha attinto anche la Bocconi di Milano per il corso Movie industry nell’ambito della specialistica in Economics and management in arts, culture, media and entertainment. Partendo dall’acquisizione di Pixar da parte di Disney è venuto fuori un adventure game completamente digitale nel quale è rappresentata la redazione di un giornale, il Pacific Review, in cui ogni studente veste i panni di un giornalista e deve scoprire qualcosa in più sulla transazione.

Ma dalle parti di via Sarfatti 25 digital significa anche Scienza dei dati. Da studiare, da interpretare e da diffondere. E, infatti, nell’ambito del corso in Machine learning, è stata progettata una piattaforma che consente agli studenti di mettere in pratica le nozioni tecniche apprese in aula e sfidarsi così all'ultima previsione.

La Luiss e il link con il lavoro

Restando alle private, c’è chi come la Luiss di Roma, ne ha approfittato per rinsaldare (rigorosamente online) il link già in piedi con il mondo delle imprese. Come testimoniano il Virtual internship (uno stage a distanza su progetti aziendali della durata di 5 settimane che ha coinvolto 300 ragazzi e 40 aziende), i Career day tematici, i programmi di mobilità virtuale presso i partner europei della rete di Engage.Eu e il corso in Employability skills: un appuntamento in 5 incontri pensato per aiutare i partecipanti ad affrontare al meglio il mercato del lavoro.

Milano Bicocca avanti sulle soft skill

Le soft skills sono un’area che ritorna spesso nei pensieri delle università. Come dimostrano i numeri della Bicocca di Milano: il primo ateneo italiano a sperimentare, nel 2015, gli Open badge per la certificazione delle competenze trasversali. Pur avendo ridotto i percorsi di Bbetween (il progetto che dal 2016 organizza percorsi dedicati alle arti performative, alle lingue straniere, all’impegno civico e all’attualità) da 65 a 32 gli aficionados sono passati dai 2460 del 2019 ai 5157 dello scorso anno.

Stesso discorso - e stesso trend - per i workshop di innovazione e imprenditorialità di IBicocca. A marzo 2020 gli iscritti erano 900; a ottobre più di 2mila.