Softbank investe in una startup giapponese che aiuta a rilevare il cancro

SoftBank Group Corp. ha aggiunto una startup giapponese specializzata in endoscopia alla sua lista di aziende in portafoglio, facendo il terzo investimento del Vision Fund nel suo paese natale. Il più grande fondo tecnologico del mondo ha detto che sta investendo in AI Medical Service Inc, che sviluppa sistemi e software per la diagnostica gastrointestinale, utilizzando l’intelligenza artificiale per aiutare i medici a identificare in modo più affidabile i potenziali tumori dello stomaco e dell’intestino.

Il Vision Fund 2 di SoftBank aveva fatto il primo investimento del gruppo in una startup giapponese a novembre, prendendo una partecipazione nella società farmaceutica Aculys Pharma LLC. Aculys ha i diritti per sviluppare e vendere pitolisant, usato per trattare la narcolessia e l’apnea del sonno in Europa. Subito dopo ha investito in Soda Inc, una startup che gestisce un mercato online per scarpe da ginnastica e streetwear. Tutti e tre gli investimenti di SoftBank in Giappone sono stati fatti dal Vision Fund 2, che tipicamente prende partecipazioni più piccole in aziende early-stage rispetto al Vision Fund originale.

Il fondatore Masayoshi Son ha detto all’inizio di quest’anno che SoftBank prevede di espandere il suo team di investimento in Giappone, aggiungendo personale e intensificando il deal-making.Son ha raccolto circa 100 miliardi di dollari per il suo primo Vision Fund e ha stanziato 51 miliardi di dollari per il secondo, mettendo la maggior parte dei suoi investimenti all’estero con particolare attenzione agli Stati Uniti e alla Cina.

Kentaro Matsui, che supervisiona il team del Vision Fund di SoftBank in Giappone, ha detto in un’intervista a gennaio che il paese asiatico sta «emergendo come un centro di innovazione tecnologica, in particolare in settori come il biotech e la tecnologia di frontiera».