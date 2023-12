SoftBank raddoppia la quota di partecipazione in T-Mobile e sale al 7,64%

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il gruppo giapponese SoftBank raddoppierà la propria partecipazione nell’operatore telefonico americano T-Mobile, senza pagare nulla, grazie all’attivazione di una clausola condizionale presente nell’accordo del 2020 sulla fusione tra T-Mobile e Sprint, allora filiale di SoftBank. Il gruppo giapponese otterrà, senza alcun corrispettivo, quasi 48,8 milioni di azioni T-Mobile US di nuova emissione, per un valore di mercato di quasi 7,6 miliardi di dollari. La quota del gruppo SoftBank in T-Mobile US raddoppierà così, arrivando al 7,64 pr cento.

Azioni ai massimi da due mesi

Le azioni del gruppo SoftBank sono salite a un massimo di oltre due mesi grazie ai potenziali guadagni sugli investimenti che il conglomerato potrebbe registrare con l’acquisizione di ulteriori azioni di T-Mobile US.

Nei primi scambi di mercoledì, il titolo SoftBank è balzato del 7,0%, raggiungendo un massimo intraday di 6.528 yen (45,84 dollari) per poi ripiegare in rialzo del 5,14% a 6.413 yen.

I guadagni arrivano dopo che T-Mobile ha dichiarato nella notte che emetterà 48,8 milioni di azioni alla società giapponese. Le due parti avevano precedentemente stretto un patto che permetteva a SoftBank di riacquistare tali azioni se il prezzo medio ponderato per il volume di T-Mobile, o VWAP, avesse raggiunto una certa soglia prima della fine di dicembre 2025.

L’accordo è stato concordato nel 2020, quando SoftBank ha ceduto una parte delle azioni di T-Mobile per aiutare l’azienda statunitense a concludere la fusione con Sprint. Secondo l’accordo, SoftBank aveva il diritto di acquistare quelle azioni senza alcun corrispettivo aggiuntivo se il VWAP a 45 giorni delle azioni ordinarie di T-Mobile fosse stato pari o superiore a 150 dollari.