Softbank in rosso per quasi 8 miliardi di euro Perdite superiori al previsto a causa della partecipata WeWork, che si sta rivelando sempre più un incubo di Stefano Carrer

Masayoshi Son, patron di Softbank.

2' di lettura

Softbank ha dichiarato di aspettarsi una perdita netta ancora più pesante del previsto nell'esercizio finanziario che si chiuderà a fine marzo 2021. Il gruppo giapponese di telecomunicazioni e investimenti tecnologici prevede ora una perdita netta di 900 miliardi di yen (l'equivalente di quasi 7,8 miliardi di euro) : una netta revisione al ribasso rispetto al rosso da 650 miliardi yen che dichiarava di attendersi solo un paio di settimane fa.



WeWork pesa più del previsto.

Il peggioramento delle stime è legato a una perdita operativa inattesa da circa 700 miliardi di yen relativa alla porzione di investimento in WeWork detenuta al di fuori del maxifondo di investimenti tecnologici Vision Fund (la relativa contabilizzazione in perdita arriva a oltre 1.600 miliardi di yen). Due settimana fa era stato annunciato un rosso da 1.800 miliardi di yen per il Vision Fund, a dimostrazione del forte impatto delle turbolenze di mercato connesse alla pandemia in corso.

Softbank tuttavia non ha cambiato le previsioni sulla perdita operativa (1.350 miliardi di yen, la peggiore di sempre) o sul suo giro d'affari (6.150 miliardi di yen, in calo del 36% su base annua).



Lieve rialzo in Borsa

Le azioni di Softbank hanno chiuso con un modesto rialzo dello 0,5%, in una giornata in cui l'indice Nikkei e' salito del 2,6%: gli investitori avevano già ampiamente scontato i continui peggioramenti dell'esposizione a WeWork.